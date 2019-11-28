НАБУ завершило расследование о нанесении ущерба ГП "Артиллерийское вооружение" в размере 1,68 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершили расследование факта нанесения ущерба государственному предприятию "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", которое входит в состав ГК "Укроборонпром".

Как сообщает пресс-служба НАБУ, досудебное расследование детективы НАБУ осуществляют с декабря 2018 года.

Так, 26 ноября 2019 года подозреваемому, бывшему руководителю предприятия, открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлению его в Высший антикоррупционный суд.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Отмечается, что в 2015 году руководитель предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, организовал с нарушением определенной процедуры закупку оборудования по существенно завышенным ценам, в результате чего интересам государства нанесено 1,68 млн грн убытков.

В октябре 2018 года должностному сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины. В октябре 2019 года детективы НАБУ переквалифицировали на ч.2 ст.364 УК Украины. Однако с тех пор подозреваемый скрывался от следствия, из-за чего его 18 октября объявили в розыск.

25 ноября 2019 детективы НАБУ задержали подозреваемого для обеспечения его участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Тогда же ему сообщили о завершении досудебного расследования и предоставлены материалы уголовного производства для ознакомления.

27 ноября подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 153 тыс. грн залога.