Украина на пороге технической интеграции в Совместную систему маршрутных сборов "Евроконтроля"

Техническая интеграция в Совместную систему маршрутных сборов Европейской организации по безопасности аэронавигации ("Евроконтроль") - завершающий этап евроинтеграционных процессов в области аэронавигации, говорится в сообщении на сайте "Украэроруха".

Это позволит внедрить в Украине европейскую систему формирования и взимания платы за аэронавигационные услуги.

На заседании расширенного комитета "Евроконтроля" по вопросам маршрутных сборов (CRCO) в Брюсселе, "Украэрорух" и "Евроконтроль" определили финальные шаги, необходимые для завершения процесса.

"Центральный офис по маршрутных сборов "Евроконтроля" должен обеспечить начало работы Украины в рамках Совместной системы маршрутных сборов сразу после окончательного урегулирования вопросов, которые были подробно обсуждены и приняты на заседании Комитета", - отмечают в "Украэрорухе".

"Уже сегодня очевидно, что процесс технической интеграции Украины в Совместную систему маршрутных сборов "Евроконтроля" необратим и свидетельствует о евроинтеграционном векторе развития национальной авиации. Успешное завершение этого процесса позволит обеспечить максимальные выгоды как для отечественных, так и для иностранных пользователей воздушного пространства Украины", - подчеркнул и.о. директора "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Совместная система маршрутных сборов "Евроконтроля" предусматривает ежегодный перерасчет ставок платы за аэронавигационное обслуживание и установку актуальных ставок 1 января каждого года. Техинтеграция обеспечит несколькораундовые прозрачные и содержательные консультации с авиакомпаниями и авиационными организациями на двусторонней основе и в рамках расширенного комитета "Евроконтроля"; выставление и взимание платы за аэронавигационное обслуживание "Евроконтролем" от имени Украины по стандартным и удобными для авиакомпаний процедурами.

На заседании расширенного Комитета по маршрутным сборам "Евроконтроль" также подтвердил полное соответствие базы расходов и ставок платы за аэронавигационные услуги в Украине европейским принципам.