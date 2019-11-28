События

10:51 28.11.2019

Украина на пороге технической интеграции в Совместную систему маршрутных сборов "Евроконтроля"

2 мин читать
Украина на пороге технической интеграции в Совместную систему маршрутных сборов "Евроконтроля"

Техническая интеграция в Совместную систему маршрутных сборов Европейской организации по безопасности аэронавигации ("Евроконтроль") - завершающий этап евроинтеграционных процессов в области аэронавигации, говорится в сообщении на сайте "Украэроруха".

Это позволит внедрить в Украине европейскую систему формирования и взимания платы за аэронавигационные услуги.

На заседании расширенного комитета "Евроконтроля" по вопросам маршрутных сборов (CRCO) в Брюсселе, "Украэрорух" и "Евроконтроль" определили финальные шаги, необходимые для завершения процесса.

"Центральный офис по маршрутных сборов "Евроконтроля" должен обеспечить начало работы Украины в рамках Совместной системы маршрутных сборов сразу после окончательного урегулирования вопросов, которые были подробно обсуждены и приняты на заседании Комитета", - отмечают в "Украэрорухе".

"Уже сегодня очевидно, что процесс технической интеграции Украины в Совместную систему маршрутных сборов "Евроконтроля" необратим и свидетельствует о евроинтеграционном векторе развития национальной авиации. Успешное завершение этого процесса позволит обеспечить максимальные выгоды как для отечественных, так и для иностранных пользователей воздушного пространства Украины", - подчеркнул и.о. директора "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Совместная система маршрутных сборов "Евроконтроля" предусматривает ежегодный перерасчет ставок платы за аэронавигационное обслуживание и установку актуальных ставок 1 января каждого года. Техинтеграция обеспечит несколькораундовые прозрачные и содержательные консультации с авиакомпаниями и авиационными организациями на двусторонней основе и в рамках расширенного комитета "Евроконтроля"; выставление и взимание платы за аэронавигационное обслуживание "Евроконтролем" от имени Украины по стандартным и удобными для авиакомпаний процедурами.

На заседании расширенного Комитета по маршрутным сборам "Евроконтроль" также подтвердил полное соответствие базы расходов и ставок платы за аэронавигационные услуги в Украине европейским принципам.

Теги: #аэронавигация #украэрорух #евроконтроль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:39 19.11.2019
Авиакомпании за 10 мес. осуществили более 290 тыс. полетов в воздушном пространстве Украины – "Украэрорух"

Авиакомпании за 10 мес. осуществили более 290 тыс. полетов в воздушном пространстве Украины – "Украэрорух"

14:47 09.10.2019
Кабмин уволил и.о. директора "Украэроруха"

Кабмин уволил и.о. директора "Украэроруха"

17:29 07.08.2019
УПСК и "Украэрорух" заключили договор обязательного авиастрахования гражданской авиации

УПСК и "Украэрорух" заключили договор обязательного авиастрахования гражданской авиации

13:18 01.08.2019
НАБУ проводит обыски в "Украэрорухе" и по месту жительства его служебных лиц

НАБУ проводит обыски в "Украэрорухе" и по месту жительства его служебных лиц

18:01 19.07.2019
СК "Нефтегазстрах" застраховала сотрудников "Украэроруха" по ДМС

СК "Нефтегазстрах" застраховала сотрудников "Украэроруха" по ДМС

17:47 13.06.2019
"УПСК" застраховала автотранспорт "Украэроруха" по ОСАГО

"УПСК" застраховала автотранспорт "Украэроруха" по ОСАГО

13:18 13.06.2019
"Украэрорух", Мариупольский порт и АМПУ возглавили рейтинг стабильности госпредприятий в Украине

"Украэрорух", Мариупольский порт и АМПУ возглавили рейтинг стабильности госпредприятий в Украине

10:02 25.10.2018
"Украэрорух" открыл воздушное пространство над горевшими складами боеприпасов на Черниговщине

"Украэрорух" открыл воздушное пространство над горевшими складами боеприпасов на Черниговщине

10:13 09.10.2018
"Украэрорух" закрыл воздушное пространство в радиусе 30 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Ичне

"Украэрорух" закрыл воздушное пространство в радиусе 30 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Ичне

15:27 18.05.2018
"Украэрорух" обеспечит принятие всех рейсов на финал Лиги Чемпионов УЕФА

"Украэрорух" обеспечит принятие всех рейсов на финал Лиги Чемпионов УЕФА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пришедшего в САП бизнесмена Альперина задержали сотрудники НАБУ

Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

Зеленский поздравил Патона со 101-летием

Кличко заявил о намерениях взять Садового на поруки

ПОСЛЕДНЕЕ

Отношение украинцев к Зеленскому, Гончаруку и Разумкову за ноябрь ухудшилось, как и оценки действий возглавляемых ими институций

Клитина требует увольнения главы "Укрзализныци" и госсекретаря Мининфраструктуры

Вступает в силу новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

В Киеве неизвестные ограбили офис НСЖУ

Треть украинцев считают, что "Слуга народа" имеет самые продуманные и реалистичные решения для прекращения конфликта на Донбассе

ГБР проводит обыски в доме волонтера Маруси Зверобой

В большинстве областей Украины в четверг ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Три женщины обвинили постпреда США при ЕС в сексуальных домогательствах

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевую травму – штаб ООС

Кличко инициировал выездное заседание комиссии Киевсовета в кинотеатре "Киев" - КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА