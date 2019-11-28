События

10:23 28.11.2019

В Киеве неизвестные ограбили офис НСЖУ

1 мин читать
В Киеве неизвестные ограбили офис НСЖУ

В Киеве ночью 28 ноября неизвестные ограбили офис Национального союза журналистов Украины, сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Ограбили Союз журналистов на Крещатике ... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства ... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернуто на стол, ящики раскрыты", - написал Томиленко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что факт проникновения установлено утром сотрудниками офиса НСЖУ. "МВД и полиция проинформированы, оперативно уже проводятся следственные действия", - сказано в сообщении.

В свою очередь отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что правоохранители разыскивают лиц, причастных к ограблению офиса НСЖУ.

"Предварительно установлено, что неизвестные попали в помещение через балкон и путем взлома сейфа похитили оттуда деньги. Сейчас правоохранители проводят осмотр мест происшествий, опрашивают работников союза, пересматривают записи с камеры видеонаблюдения", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Сумма ущерба и обстоятельства происшествия выясняются.

Теги: #киев #ограбление #томиленко #нсжу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:56 28.11.2019
Кличко инициировал выездное заседание комиссии Киевсовета в кинотеатре "Киев" - КГГА

Кличко инициировал выездное заседание комиссии Киевсовета в кинотеатре "Киев" - КГГА

13:52 27.11.2019
Кличко заявил о намерениях взять Садового на поруки

Кличко заявил о намерениях взять Садового на поруки

03:42 27.11.2019
В ночь на 27 ноября будет изменено движение троллейбусных маршрутов №№ 93, 94 - КГГА

В ночь на 27 ноября будет изменено движение троллейбусных маршрутов №№ 93, 94 - КГГА

19:22 26.11.2019
Главу антикоррупционного комитета Общественного совета КГГА задержали при получении взятки

Главу антикоррупционного комитета Общественного совета КГГА задержали при получении взятки

17:00 26.11.2019
Из здания киевского вокзала эвакуированы все пассажиры после сообщения о минировании

Из здания киевского вокзала эвакуированы все пассажиры после сообщения о минировании

09:56 26.11.2019
Станция метро "Арсенальная" в Киеве не работает на вход из-за поломки эскалатора

Станция метро "Арсенальная" в Киеве не работает на вход из-за поломки эскалатора

17:54 25.11.2019
В Киеве полиция задержала мужчину, ударившего ножом пассажира метро

В Киеве полиция задержала мужчину, ударившего ножом пассажира метро

16:30 25.11.2019
Всеукраинский совет церквей решительно осуждает надругательство над памятником еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве

Всеукраинский совет церквей решительно осуждает надругательство над памятником еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве

10:33 25.11.2019
В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему

В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему

10:01 25.11.2019
В Киеве возле Нацагентства по вопросам госслужбы проходит акция в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич

В Киеве возле Нацагентства по вопросам госслужбы проходит акция в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пришедшего в САП бизнесмена Альперина задержали сотрудники НАБУ

Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

Зеленский поздравил Патона со 101-летием

Кличко заявил о намерениях взять Садового на поруки

ПОСЛЕДНЕЕ

Отношение украинцев к Зеленскому, Гончаруку и Разумкову за ноябрь ухудшилось, как и оценки действий возглавляемых ими институций

Украина на пороге технической интеграции в Совместную систему маршрутных сборов "Евроконтроля"

Клитина требует увольнения главы "Укрзализныци" и госсекретаря Мининфраструктуры

Вступает в силу новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Треть украинцев считают, что "Слуга народа" имеет самые продуманные и реалистичные решения для прекращения конфликта на Донбассе

ГБР проводит обыски в доме волонтера Маруси Зверобой

В большинстве областей Украины в четверг ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Три женщины обвинили постпреда США при ЕС в сексуальных домогательствах

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевую травму – штаб ООС

Китай примет меры в ответ на принятие США закона о ситуации в Гонконге - МИД КНР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА