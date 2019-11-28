Треть украинцев считают, что "Слуга народа" имеет самые продуманные и реалистичные решения для прекращения конфликта на Донбассе

Представленная в Верховной Раде одноименной фракцией партия "Слуга народа" имеет наиболее продуманные и реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе, считают 31% украинцев опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), тогда как 32% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.

В пресс-релизе по результатам проведенного в конце ноября опроса отмечается, что социологи предложили респондентам выбрать из представленных в парламента партий те, которые "предлагают самые продуманные и реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе и установления мира". В итоге 31% респондентов ответили, что это "Слуга народа", 17% - что "Оппозиционная платформа - За жизнь", 5% - что это "Батькивщина" , 9% - что это "Европейская солидарность", 4% - что это "Голос".

При этом еще 11% опрошенных заявили, что ни одна из партий не имеет таких решений, а 32% затруднились с ответом, поскольку мало знают о голосовании и позиции этих партий.

Кроме того, оценивая успешность новой власти в деле решения конфликта на Донбассе, по состоянию на конец ноября 51% респондентов считают, что она справляется не успешно, 40% - успешно, тогда как в начале ноября эти показатели были следующими: 44% (успешно) и 46% (не успешно).

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины с 22 по 25 ноября. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Часть данных этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.