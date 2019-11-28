В большинстве областей Украины в четверг ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В четверг в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 28 ноября на большей части территории страны ночью и утром туман, видимость 200-500 м; днем 28 ноябрь и ночью 29 ноября на Закарпатье значительный дождь, в горах с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области, 28 ноября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в четверг утром.