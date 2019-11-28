Кличко инициировал выездное заседание комиссии Киевсовета в кинотеатре "Киев" - КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко инициировал проведение выездного заседания постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности в помещении кинотеатра "Киев", чтобы депутаты, активисты и журналисты увидели в каком состоянии находится здание кинотеатра, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации

"Предыдущий арендатор, не допускал представителей городских служб к осмотру всех помещений. Это стало возможным только после того, как арендатор освободил здание кинотеатра. Наша цель - восстановить здание, чтобы кинотеатр быстрее принимал посетителей, чтобы здесь происходили кинопоказы и кинофестивали", - отметил мэр Киева.

По результатам осмотра здания кинотеатра "Киев" Кличко отметил, что заведение необходимо ремонтировать и привести в надлежащее состояние, чтобы он работал в интересах общества.

"Хочу еще раз подчеркнуть: этот кинотеатр ни в коем случае не переходит в частные руки, он является собственностью громады столицы. И профиля заведение не изменит - здесь будут проходить только кинопоказы и кинособытия. И наша задача - сделать так, чтобы кинотеатр заработал", - подчеркнул Кличко.

На ближайшем заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности планируется рассмотрение механизма финансирования капитального ремонта в помещении кинотеатра. Или за деньги городского бюджета, или за счет нового арендатора.