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06:53 28.11.2019

Китай примет меры в ответ на принятие США закона о ситуации в Гонконге - МИД КНР

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Китай примет меры в ответ на принятие США закона о ситуации в Гонконге - МИД КНР

 Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на принятие закона "О правах человека и демократии в Гонконге", ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР.

"Мы призываем американскую сторону не занимать упрямую позицию, в противном случае китайская сторона примет решительные меры по противодействию, и все последствия за это будут нести США", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

В нем отмечается, что новые законы, касающиеся Гонконга, - "это серьезное вмешательство в дела Гонконга, серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, грубое нарушение международного права и основных норм международных отношений, это - неприкрытая гегемония, против которой решительно выступают китайское правительство и народ Китая".

"Мы заявляем американской стороне, что Гонконг - это китайский Гонконг, что все дела Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая, любые иностранные правительства и силы не имеют права вмешиваться в них", - подчеркнул МИД КНР.

Эти законы, говорится в заявлении, лишний раз "продемонстрируют китайскому населению, в том числе соотечественникам в Гонконге, зловещие намерения и гегемонистскую природу Соединенных Штатов".

Как проинформировал президент США Дональд Трамп, он подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами американского Конгресса.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

Ранее сообщалось, Палата представителей и Сенат американского Конгресса ранее согласовали и одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе.

В соответствии с ним госдепартамент должен не реже одного раза в год подтверждать Конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы для него сохранялись льготные условия для торговли с Соединенными Штатами. Он также предусматривает санкции против властей города за нарушение прав человека.

Второй законопроект запрещает поставки гонконгской полиции средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций: слезоточивого и перцового газов, резиновых пуль и электрошокеров. Оба документа были переданы на подпись президенту.

Теги: #гонконг #сша #китай #мид
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