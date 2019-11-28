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06:06 28.11.2019

В Украину прибудет уникальная выставка кодексов древних цивилизаций доколумбовой Америки

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В Украину прибудет уникальная выставка кодексов древних цивилизаций доколумбовой Америки

В Украину привезут уникальную выставку кодексов древней цивилизации майя и других народов доколумбовой Америки, ее планируют разместить в 3-х вузах Киева, Харькова и Львова, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Сейчас мы имеем возможность привезти в Украину коллекцию кодексов древних цивилизаций майя, ацтеков, миштеков, сапотеков и тому подобное. Конечно, это не самые книги, а их очень качественные копии, ведь оригиналы находятся в музеях или библиотеках разных стран и не вывозятся оттуда. Коллекция, которую мы хотим привезти - единственная в мире. Мы уже завершили переговоры, чтобы показать ее в Украине следующем году", - говорится в сообщении, на сайте Министерства образования и науки Украины в среду.

Выставка поочередно будет открыта в 3 вузах. Сначала ее покажут в Киеве в КНУ им. Шевченко.

Теги: #минобразования #выставка #украина
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