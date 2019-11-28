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06:03 28.11.2019

Талибы провели в столице Катара переговоры с представителями ЕС

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Делегация движения "Талибан" в Дохе встретилась представителями ЕС и Германии, сообщил пресс-секретарь талибов Сухайль Шахин.

"Делегация "Талибан" во главе с заместителем политического руководителя движения в Катаре Аббасом Станикзай встретились вчера в Дохе со Специальным представителем Европейского союза по Афганистану Роландом Кобиа и специальным представителем Германии в Афганистане Марком Потцелем", - сообщил Шахин.

"В ходе этих встреч стороны обсудили текущую ситуацию в стране, а также мирное урегулирование проблемы Афганистана и продолжающийся мирный процесс", - говорится в сообщении.

Днем ранее заместитель лидера движения, руководитель политического офиса в Катаре мулла Брадар Ахунд во главе делегации посетил Иран, где встречался с министром иностранных дел этой страны Джавадом Зарифом.

"Делегация, возглавляемая заместителем лидера движения и главой политического офиса в Катаре муллой Барадаром Ахундом встретились в Тегеране с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Джавадом Зарифом. Обе стороны обсудили мирное решение проблемы Афганистана и мирный процесс", сообщил Шахин в Twitter.

"Кроме того, обсуждались двусторонние отношения и проблемы афганских беженцев в Иране. Высокопоставленные иранские чиновники выразили желание поддерживать тесные отношения с афганским народом и пообещали решить проблемы афганских беженцев", - говорится в сообщении.

Теги: #ес #афганистан #переговоры #катар
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