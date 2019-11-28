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01:12 28.11.2019

Госдеп в преддверии саммита в Нормандском формате заявляет о готовности добиваться от РФ выполнения минских договорённостей

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Госдеп в преддверии саммита в Нормандском формате заявляет о готовности добиваться от РФ выполнения минских договорённостей

США готовы продолжать оказывать давление на Россию, чтобы добиться от неё выполнения минских договорённостей, заявили в госдепе.

"США готовы работать с нашими союзниками и партнерами над сохранением давления на Россию, чтобы добиться от неё выполнения минских договорённостей и начала процесса мирного возвращения суверенитета Украины над Донбассом", - говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

В нем подчёркивается, что такое развитие событий на востоке Украины было бы "первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в признанных на международном уровне границах, включая территориальные воды".

"США вновь заявляют о твёрдой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в преддверии саммита в нормандском формате 9 декабря. В нем примут участие Украина, Франция, ФРГ и Россия", - говорится в заявлении.

Теги: #госдеп #сша #россия #давление
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