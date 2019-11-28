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00:04 28.11.2019

Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима - посольство

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Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима - посольство

В посольстве Украины в США состоялась церемония подписания Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми островами, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов. Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Соответствующий документ был подписан временным поверенным в делах Украины в США Андреем Ваневским и послом Маршалловых островов в США Джеральдом Закиосом.

В этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв 43 место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.

Теги: #маршалловы_острова #соглашение #украина
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