Могерини надеется, что саммит "Нормандской четверки" 9 декабря станет возможностью для прогресса

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини надеется, что предстоящая встреча лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция и Германия), которая запланирована на 9 декабря в Париже, станет возможностью для существенного прогресса.

Об этом она сказала в среду в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европейского парламента, рассказывая о развитии политики Восточного партнерства.

Могерини отметила, что последние месяцы были отмечены "позитивными событиями в сфере безопасности, главным образом, благодаря конструктивному подходу Украины". "Саммит лидеров стран "Нормандской четверки", который состоится 9 декабря, теперь является возможностью для существенного прогресса", - считает Высокий представитель ЕС.

Она вновь констатировала, что Украина столкнулась с беспрецедентными вызовами в следствие нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Могерини также напомнила, что с 2014 года Брюссель предоставил Киеву "самый большой пакет поддержки в истории Европейского Союза". "Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира, и ни один другой партнер не вложил в Украину столько, сколько сделали мы", - подчеркнула Могерини.

В этой связи Высокий представитель отметила, что это привело к "некоторым очень важным, ощутимым результатам". "Украина сегодня - более сильная, более устойчивая страна, чем была ранее. Новое правительство предприняло смелый подход к реформам, так как народ Украины ожидает существенных изменений в верховенстве права, борьбе с коррупцией и преследований банковского мошенничества", - уточнила она.