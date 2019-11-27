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18:56 27.11.2019

В Новой Зеландии создали банк спермы ВИЧ-положительных доноров

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Первый в мире банк спермы ВИЧ-положительных доноров появился в Новой Зеландии, сообщает "Би-би-си". Сдавать биоматериал могут только доноры с неопределяемой вирусной нагрузкой, то есть вирус не передается его потомству.

Инициировавшие проект благотворительные организации отмечают, что цель банка - победить стигматизацию заболевания.

Банк будет четко разъяснять клиентам, что доноры ВИЧ-инфицированы, но проходят лечение, которое позволяет им завести здорового ребенка.

Один из доноров рассказал СМИ, что он сообщил о заболевании начальству, после чего над ним начали издеваться, и он в итоге уволился.

"Наука говорит, что благодаря лекарствам я не передам вирус. Многие мои знакомые женщины с ВИЧ завели детей. Медицина дает нам такую возможность", - сказал он.

Как отмечает "Би-би-си", в последние годы ученым удалось продвинутся в изучении ВИЧ: в марте была проведена первая в мире трансплантация почки от одного инфицированного другому.

Антиретровирусная терапия - прием специальных медикаментов - может снизить вирусную нагрузку до неопределяемого уровня. При этом ВИЧ остается одной из самых серьезных проблем человечества. Как пишет "Би-би-си", по данным на 2018 год, около 38 илн человек инфицированы ВИЧ/СПИД.

Теги: #вич #новая_зеландия
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