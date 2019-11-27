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18:11 27.11.2019

Текущие проекты по легализации игорного бизнеса не решают социальные проблемы - Флемминк

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Европейские страны подходят к вопросам легализации игорного бизнеса таким образом, что во главу угла всегда ставится социальный аспект – то есть вопросы наполнения бюджета не превалируют над социальными рисками, а Кабинет министров Украины в свою очередь выдвинул получение дохода на первый план в своем законопроекте о легализации игорного бизнеса.
Такое мнение высказал юридический советник разных стран ЕС и европейских операторов игорного бизнеса Филипп Флемминк.

По его словам, в первую очередь, политика азартных игр должна помогать предотвратить нарушения и обезопасить потребителя. Второй приоритет при легализации - предотвращение возможность отмывания денег.

"Даже, если сама политика была направлена на наполнение бюджета, в конечном результате она не должна сводиться лишь к получению каких-то дивидендов", - заметил европейский специалист в отрасли.

Эксперт Украинского института будущего Александр Чабаненко также указал на проблему соответствующего законопроекта, где не учтена социальная составляющая. По его мнению, украинское правительство после принятия законопроекта в такой редакции может повторить опыт Грузии, где социальный аспект был лишь усугублен в погоне за инвестициями.

"Необходима смена приоритетов закона об игорном бизнесе. Он — в первую очередь, не о наполнении бюджета, увеличении количества туристов, привлечении инвестиций (как раз такие лозунги были в Грузии — с последующими, к сожалению, негативными результатами), а о регулировании социальной проблемы (игромании) и установлении законных, прозрачных и понятных правил рынка, что есть предпосылкой поступлений в бюджет", - отметил эксперт.

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Интерфакс-Украина
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