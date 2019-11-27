Боец ВСУ получил боевую травму на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

В течение суток среды боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего пострадал один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… За текущие сутки боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, 2 обстрела позиций украинских войск боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку от Пивденного - из РПГ и автоматических гранатометов; вблизи Шумел - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вел огонь по украинским укреплениям у Марьинки.