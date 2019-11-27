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17:38 27.11.2019

Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

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Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

 Накануне встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина, Россия), запланированной на 9 декабря, украинская сторона выполнила все взятые на себя обязательства, сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украина выполнила договоренности лидеров стран Нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года. В частности, речь идет о разведении сил и средств на участках в районе н.п. Золотое, Петровское, Станица Луганская; возведение моста у КПВВ в Станице Луганской; решения вопроса водоснабжения в Луганской области", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером по итогам заседания ТКГ в Минске.

В то же время она отметила, что со стороны ОРДЛО не предоставлен допуск представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК) к удерживаемым лицам, нет беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, которая не подконтрольная Украине, включая участок российско-украинской границы, а также не созданы условия для работы КПВВ "Золотое".

"Особо острой остается проблема освобождения удерживаемых лиц", - сказано в сообщении.

Таким образом, Украина накануне "нормандского саммита" выполнила взятые на себя обязательства, выполнение которых находилось на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: #олифер #ткг #нормандський_формат
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