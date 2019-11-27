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17:12 27.11.2019

Эксперт критически оценил планы ВРУ и Кабмина по ускоренной легализации игорного бизнеса

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Перед легализацией игорного бизнеса в Украине необходимо запустить надежный регуляторный орган, который будет регламентировать этот бизнес и контролировать его, также обучить сотрудников органа и передать ему инструменты для работы.

Об этом заявил в комментарии СМИ ведущий европейский специалист в вопросах правового регулирования игорного бизнеса Филипп Флемминк.

Серьезную проблему специалист в отрасли видит и в ускоренном режиме выдачи лицензий. Он считает, что до принятия проекта, в Украине необходимо установить определенные правила, по которым операторы будут отбираться, а также порядок привлечения их к ответственности.

По его мнению, должна быть разработана система борьбы с нелегальными операторами. Для этого необходимо наладить сотрудничество с провайдерами сети, банковскими системами, которые помогут выявлять нелегальные операции. Эксперт привел в пример Бельгию, где провайдеры без решения суда блокируют сайты, если обнаруживают нелегальную активность на них.

"За две недели - это невозможно сделать. Только обучение сотрудников контролирующего госоргана должно занимать, как минимум, три месяца", - указал эксперт. 

В тоже время, по мнению эксперта Украинского института будущего Александра Чабаненко, в Украине необходимо запустить действенную систему контроля операторов и для этого можно воспользоваться помощью партнеров, у которых аналогичные механизмы уже налажены. По его мнению, запуск такой системы займет как минимум пару месяцев, поэтому сроки для легализации, установленные правительством, не выглядят реалистичными. 

"Критически важно, что система должна быть запущена до запуска легального бизнеса. Для ускорения запуска системы можно предложить сотрудничество операторам лотерей, у которых есть аналогичные системы, сертифицированные общепризнанными международными организациями", - указал Чабаненко.

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Интерфакс-Украина
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