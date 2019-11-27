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16:59 27.11.2019

Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

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Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

Кабинет министров Украины ввел санкции в отношении 131 юридического лица за разрушение объектов культурного наследия на территории АР Крым, за осуществление там теле- и радиовещание и за поставки материалов для оборонно-промышленного комплекса России.

"Правительство на своем заседании ввело санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия на территории АР Крым и г.Севастополь, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что санкции вводятся в отношении юридических лиц, обеспечивающих незаконную деятельность оккупационной администрации России и юридических лиц, привлеченных к проведению незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, уничтожению, разрушению или повреждению объектов культурного наследия.

"Это 39 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ и 22 юридические лица, зарегистрированные на территории АР Крым и Севастополя по российскому законодательству", - говорится в сообщении.

К юридическим лицам, которые незаконно вещают на захваченных радиочастотах на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя также предусмотрены санкции. В частности, это 19 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ и 15 юридических лиц, зарегистрированных на территории Крыма и Севастополя по российскому законодательству.

Кроме того, санкции применяются к юридическим лицам, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, которые незаконно расположены на временно оккупированной территории Украины - это 33 юридические лица, зарегистрированные на территории РФ и 3 юридических лица, зарегистрированных на территории Крыма и Севастополя по законодательству России.

Правительство Украины считает, что такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации и попытки аннексии Автономной Республики Крым Российской Федерацией, создает реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины.

Так, введение санкций к юридическим лицам сделает невозможным ведение ими экономической деятельности на территории Украины.

"Кроме того, наши партнеры смогут также инициировать введение санкций в отношении определенных юридических лиц в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки", - отметили в Кабмине.

Теги: #крым #юрлица #санкции #кабмин
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