Зеленский поздравил Патона со 101-летием

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Национальной академии наук Украины, академика, Героя Украины Бориса Патона со 101-м днем рождения.

"Всю свою жизнь Вы посвятили любимому делу, без устали работали для развития науки и на благо нашего государства, подавая пример уникальной работоспособности и верности избранному пути. Ваши впечатляющие научные достижения - бесценный вклад в отечественную и мировую науку. Ваш светлый ум, высокий профессионализм и жизненная мудрость - образец для будущих поколений. Без преувеличения, Вы - гордость Украинского государства, один из ее символов", - говорится в поздравлении, текст которого опубликован на официальном сайте главы государства.

Зеленский пожелал Патону крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии. "Пусть Ваш богатый опыт, талант, самоотверженный подвижнический труд и неутомимое воодушевление еще много лет служат украинской науке и нашей стране", - написал глава государства.