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15:51 27.11.2019

Переаттестацию прошло уже более половины прокуроров Генпрокуратуры - Рябошапка

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Переаттестацию прошло уже более половины прокуроров Генпрокуратуры - Рябошапка

Переаттестацию прошло более половины прокуроров Генеральной прокуратуры, по ним направлены материалы для проверки в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Службу безопасности Украины (СБУ), сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Прошло тестирование 795 прокуроров, это приблизительно 60% от общего количества прокуроров, которые работают в Генеральной прокуратуре Украины", - сказал Рябошапка в среду на заседании комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

По его словам, также прокуроры прошли тестирование на общие способности и навыки, после которого отсеялись еще около 20 прокуроров и в настоящее время 769 прокуроров из 1100 допущены к последнему этапу - проведению собеседования и проверке на добропорядочность.

"Мы уже направили профайлы по каждому прокурору в НАБУ и в СБУ и уже получили два письма от НАБУ - это приблизительно около 400 материалов, которые касаются анализа конфликтов интересов, доходов прокуроров, которые будут допущены к следующему этапу", - рассказал генпрокурор.

Завершающий этап аттестации - собеседования, которые, по словам Рябошапки, начинаются на следующей неделе.

Теги: #переаттестация #рябошапка #прокуроры #гпу
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