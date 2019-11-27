События

14:50 27.11.2019

В Албании жертвами землетрясения стали уже 30 человек, продолжаются спасательные операции

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В Албании жертвами землетрясения стали уже 30 человек, продолжаются спасательные операции

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 30 человек, спасатели продолжают поиск среди обломков выживших и тел погибших, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

Ранее поступала информация о 20 погибших. По разным данным пропали без вести от 10 до 25 человек. 45 человек удалось спасти из-под обломков.

Ранения получили порядка 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии.

Спасательные операции проводят албанские спасатели, им помогают специалисты из других стран Европы.

Среду албанские власти объявили днем траура.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

Теги: #албания #жертвы #землетрясение
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