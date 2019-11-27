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14:34 27.11.2019

В Украине один из самых низких в мире уровней антисемитизма - сопрезидент Ассоциации еврейских общин

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В Украине один из самых низких в мире уровней антисемитизма - сопрезидент Ассоциации еврейских общин

Среди стран Европы и мира Украина – страна с одним из наиболее низких уровней антисемитизма, сообщил исполнительный сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс.

“Украина – это страна с одним из наименьших уровней проявления антисемитизма и в мире, и в Европе”, - заявил Зисельс во время дискуссии на тему "Растет ли в Украине уровень антисемитизма?" в Киеве в среду.

Таким образом он опроверг результаты недавно опубликованного исследования организации Anti-Defamation League, согласно которым Украина оказалось на втором месте в Европе по уровню антисемитизма.

По словам Зисельса, за последние три года в Украине не было ни одного нападения на почве антисемитизма.

“Для сравнения, скажу вам, что в западноевропейских странах такие нападения исчисляются десятками в год, 50-60-70 нападений. Это Германия, Франция, Бельгия, Великобритания, Соединенные Штаты”, - отметил эксперт.

Он также добавил, что в 2005-2007 гг. в Украине был пик проявлений ксенофобии и антисемитизма, когда фиксировали до 8 физических нападений в год.

“В позапрошлом году было 24 случая (вандализма на уровне антисемитизма – ИФ), в 2018 году – 12 случаев, в этом году то, что случилось с памятником Шолом Алейхему, – это 11-й случай в этом году в целом по Украине… И это минимальный уровень за два-три десятилетия, на протяжении которых мы этим занимаемся”, - сказал он.

Зисельс, комментируя данные рейтинга Anti-Defamation League, подчеркнул, “что это просто абсурдные результаты, которые интерпретируются неправильно вместо того, чтобы очень тщательно это изучить и увидеть то, что видим мы уже много лет - что уровень (антисемитизма в Украине – ИФ) очень низкий”.

По его мнению, Anti-Defamation League в своих исследованиях, во-первых, использует очень устаревшую методику, во-вторых, применяет ее в разных странах, которые имеют разную идентичность и потому их граждане по-разному воспринимают вопросы этой организации.

Теги: #украина #антисимитизм
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