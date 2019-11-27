Масштабная конференция о реформах в Украине пройдет в Вильнюсе в июле – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение 7 июля 2020 года масштабной Конференции по вопросам реформ в Украине.

"В следующем году Литовская Республика будет принимать масштабное международное мероприятие – четвертую Конференцию по вопросам реформ в Украине. Рад сообщить, что дата ее проведения согласована – это 7 июля 2020 года", - сказал он на брифинге в среду в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Зеленский отметил, что сам тоже посетит это мероприятие.

Науседа в свою очередь указал, что данная конференция позволит Украине и ее президенту на международном уровне рассказать о тех реформах, которые проводятся в Украине, что позволит финансовым инвесторам и донорам помогать Украине в будущем.