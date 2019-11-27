Пяти жителям Станично-Луганского района, пострадавшим от подрывов на боеприпасах, выделят €3-5 тысяч на протезирование - замглавы МинВОТ

Заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц по вопросам евроинтеграции Алексей Ильяшенко заявил, что пять жителей Станично-Луганского района Луганской области, которые пострадали от подрывов на боеприпасах, получат от государства от 3 до 5 тысяч евро на выполнение операций по протезированию конечностей.

"Когда мы находились в Станице Луганской с выездным заседанием комитета, к нам обратился глава районной администрации с тем, что мы забываем в законодательстве о тех людях, которые жертвами взрывоопасных предметов, а также о жертвах подрывов на минах. Речь идет о трактористах, энергетиках и комбайнерах, которые подорвались на минах, но они при этом не являются участниками АТО/ООС. Мы отреагировали вместе с вами на это обращение", - заявил Ильяшенко в среду на парламентских слушаниях по результатам выполнения Национальной стратегии по правам человека при комитете Верховной Рады по правам человека и реинтеграции оккупированных территорий.

По его словам, чиновники МинВОТ пересмотрели документы и меморандумы с западными партнерами, касающиеся технической помощи и обнаружили, что на некоторые пункты наложены ограничения в виде 10-20 тыс. грн на одного гражданина. В связи с этим, в ведомстве пошли другим путем.

"Мы выбрали пять человек, котрые потеряли конечности и решили, что выделим каждому из них от 3 до 5 тыс. евро, внеся изменения в соответствующие пункты меморандумов. Это было сделано для того, чтобы до конца года у нас было не 50 человек, которые получили по 10 тыс гривен и в глаза их не видели, а будет пять конкретных людей с пятью нормальными протезами, которые стоят 3 до 5 тыс. евро", - говорит заместитель министра.

По его словам, премьер-министр Украины поддержал решение ведомства изменить подход к материально-технической помощи, поскольку она может показать реальный результат и перестанет быть общими словами о поддержке людей.