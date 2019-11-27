Нардеп Деркач заявляет о получении Байденом-младшим средств от Burisma через посредников

С мая 2014 по октябрь 2015 компания Burisma перечислила на компанию Rosemont 4 млн 817 тыс. долларов, а последняя перечислила уже на счета Байдена-младшего вознаграждение в размере 871 тыс. долларов. Об этом сообщил в понедельник в видео-блоге в Фейсбук народный депутат Андрей Деркач, продемонстрировав официальную выписку от одного из крупнейших банковских холдингов США Morgan Stanley.

Он отметил, что в помощь следствию обнародовал новые документы по международной коррупции, переданные ему журналистами-расследователями в рамках 11 уголовных производств.

"Это официальная выписка из Morgan Stanley. Morgan Stanley - это один из крупнейших банковских холдингов США. В этой выписке показано движение средств за полтора года (с мая 2014го по октябрь 2016го) компании Rosemont Seneca Boa, владельцем которой является Девон Арчер. Согласно банковской выписке, с мая 2014 по октябрь 2015 компания Burisma перечислила на компанию Rosemont 4 млн 817 тыс долларов, а Rosemont перечислила уже на счета Байдена вознаграждение в размере 871 тыс. долларов", – подчеркнул Деркач.

Он напомнил, что всего, по имеющимся у него данным из отчета Подразделения финансовой разведки Латвии, в пользу двух офшорных компаний-прокладок, а также Роберта Хантера Байдена с партнерами компания Burisma выплатила не менее 16,5 млн долларов.

"Подразделение финансовой разведки Латвии, передало материалы в ГПУ и Госфинмониторинг Украины о том, что Роберт Хантер Байден может быть причастен к коррупционным действиям. На тот момент Генпрокурор Виктор Шокин требует от НАБУ начать расследование дел по международной коррупции, а именно деятельности Burisma и Злочевского. Момент, когда Шокин требовал от НАБУ расследовать факты международной коррупции, совпал с приездом в Украину вице-президента США Джо Байдена. А от Байдена зависел 1 млрд долл. кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине", – сообщил Деркач.

По словам нардепа, Джо Байден стоял перед выбором: подсказать сыну выйти из сомнительной компании, которая фигурирует в 11 уголовных производствах правоохранительных органов Украины и других стран, либо позволить сыну продолжать получать долю из 16,5 млн долларов от Burisma через прокладку Rosemont Seneca Сенека.

"Как же поступил Байден? Судя по финансовой справке Морган Стенли, Байден выбрал явно не первый вариант", – отметил Деркач.

Нардеп подчеркнул, что у украинских правоохранителей есть все материалы, чтобы спасти ситуацию и сохранить лицо.

"Дальнейшее игнорирование фактов международной коррупции со стороны ГПУ и дальнейшее бездействие по передаче документов в Минюст США приведет к судебным искам со стороны журналистов-расследователей, экспертов и народных депутатов. Господин Рябошапка, не знаете, как поступить? Поступайте по закону. Действуй-те!", – резюмировал Деркач.

Как известно, 9 октября народный депутат Андрей Деркач опубликовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Согласно информации, предоставленной Деркачем, работница НАБУ Полина Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу бывшего министра экологии и владельца "Burisma Group" Николая Злочевского.

Народный депутат также обнародовал суммы денег, которые перечисляют представителям Burisma Group, среди которых фигурирует и Хантер Байден. Согласно документам, в общем в пользу Хантера Байдена, Александра Квасьневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила по меньшей мере 16,5 млн долларов.

По словам Деркача, Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику в рамках уголовного производства по "Burisma", но постоянно получал формальные отписки. Деятельность Шокина, по мнению нардепа, вызвала нескрываемое раздражение Джо Байдена и его пятый за два года визит в Киев, 7-8 декабря 2015 года, был посвящен решению вопроса отставки Виктора Шокина по делу Злочевского и Burisma.

Как сообщил Деркач, предметом давления стал 1 млрд долларов кредитной гарантии, который США должны были предоставить Украине: "Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в совете международных отношений США в январе 2018 года, и назвал Шокина "сукиным сыном, который должен быть уволен".