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12:04 27.11.2019

Прокурор Кулик, который вел "дело "Бурисмы", уволен из органов прокуратуры как непрошедший аттестацию - Генпрокуратура

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Прокурор Кулик, который вел "дело "Бурисмы", уволен из органов прокуратуры как непрошедший аттестацию - Генпрокуратура

 Прокурор Константин Кулик уволен из органов прокуратуры на основании непрохождения аттестации, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Кулик уволен. Основание увольнения - непрохождение аттестации", - сказали в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, 14 ноября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Кулик, от решения которого зависело включение в расследование дела в отношении компании "Бурисма Холдинг" ("Burisma Holdings") сына экс-вице-президента США Байдена Хантера, не пришел на переаттестацию и будет уволен.

Рябошапка не сообщил, фигурирует ли в большом производстве по "Бурисме", из которого выделяют разные эпизоды, в данный момент Хантер Байден, но сообщил, что решение о включении его в дело ранее зависело от прокурора Кулика, который в данный момент "находится на больничном и не пришел на тестирование", которое проводится в рамках переаттестации. "Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем (Куликом – ИФ)", – сказал генпрокурор.

Далее, по его словам, дело будет вести новый прокурор, у которого могут быть другие позиции в этом уголовном процессе.

Теги: #гпу #прокурор #кулик #burisma
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