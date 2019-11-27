Кабмин предложит законопроекты о суде присяжных и создании фонда возмещения пострадавшим от насильственных преступлений – замглавы Минюста

Заместитель министра юстиции Александр Банчук заявил, что от имени Кабинета министров в Верховную Раду будут внесены законопроекты, предусматривающие создание в Украине суда присяжных, а также фонда возмещения пострадавшим от насильственных преступлений.

"Я думаю, что ничего не нарушу, если скажу, что два законопроекта касательно суда присяжных и о создании фонда возмещения пострадавшим от насильственных преступлений прошли согласование Министерства финансов и в ближайшее время они, надеюсь, будут в правительстве и поданы в парламент для того, чтобы выполнить то, что мы видим в блоке правосудия и криминальной юстиции Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года", - заявил Банчук в среду на парламентских слушаниях по результатам выполнения Национальной стратегии по правам человека при комитете Верховной Рады по правам человека и реинтеграции оккупированных территорий.