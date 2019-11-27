Закон Украины об уголовной ответственности за незаконное обогащение вступит в силу 28 ноября

Издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало текст закона №263-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов".

Закон восстанавливает уголовную ответственность за незаконное обогащение, а также запускает институт взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Закон, в частности, включает в Уголовный кодекс Украины новую статью 368-5 "Незаконное обогащение", согласно которой приобретение активов стоимостью, превышающей законные доходы более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать ряд должностей на срок до трех лет.

Согласно тексту закона, под активами подразумеваются денежные средства, в частности хранящиеся в банках и других финансовых учреждениях, другое имущество, имущественные права, нематериальные активы, в том числе криптовалюты, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Закон вступает в силу на следующий день после обнародования.

Как сообщалось, за законопроект 31 октября во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов. Его принятие является одним из условий продолжения программы сотрудничества Украины с МВФ.