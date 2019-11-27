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11:01 27.11.2019

В РФ следствие по делу украинских моряков продлено на два месяца – адвокат

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В РФ следствие по делу украинских моряков продлено на два месяца – адвокат

Срок предварительного следствия по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков продлён ещё на два месяца в связи с необходимостью проведения ряда следственных действий, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат обвиняемых Николай Полозов.

"Следствие продлено на два месяца, до 20 января в связи с тем, что следователю необходимо получить ответы на поручения от оперативников. Также следствие планирует допросить какого-то свидетеля, какого - не говорят", - сказал он.

Адвокат уточнил, что с самими моряками следователи не планируют следственных действий, вызывать их не собираются.

По его словам, после уведомления о завершении следственных действий, защита сможет продолжить ознакомление с материалами дела.

Также, пояснил Полозов, все изъятое с украинских кораблей имущество, пока остаётся в качестве вещественных доказательств в РФ.

Ранее он высказал мнение, что изъятое с кораблей оборудование и оружие может быть передано Украине на ответственное хранение.

"Следователь может вообще исключить все это имущество из списка вещественных доказательств и таким образом все изъятое вернётся в Украину. Но, если нет, то следствие, как в ситуации с кораблями, может передать данные вещественные доказательства на ответственное хранение украинской стороне", - сказал Полозов.

Адвокат отметил, что российское законодательство это не запрещает, но следствие пока не торопится с принятием каких-либо решений.

Полозов также уточнил, что если дело все-таки дойдёт до суда, то судьбу вещественных доказательств разрешит уже судья при оглашении приговора.

В тоже время, он выразил уверенность, что вопрос о возвращении Украине изъятого с задержанных кораблей имущества будет решён на политическом уровне.

Теги: #рф #следствие #моряки
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