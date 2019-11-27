События

10:41 27.11.2019

Протестующие сельхозпроизводители на тракторах блокируют ведущие в Париж дороги

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Сельхозпроизводители на сотнях тракторов направляются в среду утром во французскую столицу в рамках масштабной акции протеста, сообщают в среду парижские СМИ.

Демонстранты разделили обязанности: часть едут в Париж, чтобы там постараться привлечь внимание властей к их проблемам. Другая же часть остановила свои тракторы прямо на автодорогах. В результате на подъездах к Парижу утром образовались пробки, общая протяженность которых составляет уже более 330 км.

Трактористы блокируют дороги, связывающие Париж и другие крупные города. Кроме того, часть участников акции направляется в сторону международного аэропорта Шарль-де-Голль.

Помимо французской столицы, протесты также запланированы в других городах, например, в Тулузе.

Фермеры протестуют против ряда мер, которые, по их мнению, сильно бьют по сельхозпроизводителям Франции. В частности, речь идет о заключенных международных соглашениях по торговле, директивах, вносящих ограничений в их работу в стране, возрастающей конкуренции со стороны иностранных производителей.

Кроме того, недовольство у участников акции вызывает неполное применение во Франции принятого в 2018 году закона Egalim. Он призван защитить интересы сельхозпроизводителей и обеспечить населению стабильный доступ к экологически чистым продуктам питания.

Теги: #франция #протесты
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