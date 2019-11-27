Сотрудники департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ уличены во взяточничестве - ГБР

Следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили коррупционную схему, к которой было причастно руководство Департамента охраны государственной тайны и лицензирования (ДОГТЛ) СБУ, сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"По предварительной версии следствия, сотрудники упомянутого Департамента систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам. У каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до 300 тысяч гривень. Полученные деньги отмывали через ряд подконтрольных предприятий", - написала Варченко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, ГБР уже провело обыски в помещениях ДОГТЛ и по месту жительства фигурантов уголовного производства.

"Первый заместитель начальника ДОГТЛ СБУ давал своим подчиненным - руководителям управлений и отделов - перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги. Затем давал четкую команду - давить морально, пока не оплатят определенную сумму. Деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда, после чего, по указанию руководства ДОГТЛ, средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия. Часть средств проходила по документам как оплата за совершение ряда ремонтных работ в административных зданиях ДОГТЛ СБУ, закупка строительных материалов и зарплата ремонтников, остальные - наличными передавали должностным лицам ДОГТЛ, задействованным в схеме", - рассказала Варченко.

Коррупционная схема была разоблачена при оперативном сопровождения управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины и при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении виновных лиц о подозрении, а также избрании меры пресечения. За совершенное преступление Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание по ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды) - лишение свободы сроком до 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.