События

10:01 27.11.2019

Германия выделит EUR850 тыс. на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе

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Германия выделит EUR850 тыс. на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе

Германия в 2020 году выделит EUR850 тыс. на гуманитарные проекты благотворительной организации ADRA в Украине.

"Помощью смогут воспользоваться люди на востоке Украины, которые особенно пострадали от длительного конфликта. С 2016-го по 2019 год работа ADRA уже была профинансирована из Германии на EUR4,6 млн. Кроме того, ADRA внесет дополнительные EUR200 тыс. из собственных средств", - сообщила пресс-служба посольства ФРГ в Украине в среду.

Средства будут направлены на помощь пожилым людям, инвалидам, родителям-одиночкам, многодетным семьям, а среди них и внутренним переселенцам. В ADRA также планируют улучшить гуманитарную защиту и психосоциальное здоровье жертв конфликта с посттравматических синдромом, среди которых много детей, и обеспечить доступ к базовым услугам (особенно медицинских и социальных служб) и питьевой водой. Кроме того, нуждающимся будут предложены социальные транспортные услуги.

ADRA Ukraine входит в состав всемирной сети ADRA и действует в Украине с 1993 года. За время деятельности организация реализовала около 150 проектов помощи в 12 регионах Украины. После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году организация сконцентрировала деятельность в Донецкой и Луганской областях.

Теги: #донбасс #гумпомощь #германия
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