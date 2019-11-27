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07:55 27.11.2019

Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями за нарушение прав человека властями страны

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Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями за нарушение прав человека властями страны

Вашингтон планирует ввести новые санкции против Ирана за факты нарушений прав человека иранскими властями, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он написал в "Твиттере", что в ответ на его обращение к иранскому народу присылать в Госдепартамент США свидетельства таких нарушений из Ирана уже было получено 20 тыс. сообщений.

"На данный момент мы получили около 20 тыс. сообщений. США уже приняли меры против министра дезинформации Ирана. Грядут новые санкции", - сообщил Помпео.

Он также отметил, что "жестокость иранского режима не ограничена границами страны".

"На прошлой неделе иранский диссидент Масуд Молави был убит в Стамбуле после переезда в Турцию. Его убийство является еще одним примером в длинной череде поддерживаемых Ираном заговоров с целью убийств за пределами Ирана", - написал госсекретарь.

Теги: #сша #санкции #предупреждение #иран
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