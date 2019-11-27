Альперин сам сегодня придет в САП для дачи показаний - адвокат

Андрей Федур, который является, адвокатом объявленного в розыск одесского бизнесмена Вадима Альперина сообщил, что его клиент 27 ноября придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня "разыскивает" моего клиента Вадима Альперина. Правда сам В.Альпериным ничего об этом еще не знает ... 27.11.2019 года я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна 17. Разыскивать В.Альпериным нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору ", - написал Федур, на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Как сообщалось, 26 ноября сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с "делом Альперина".

Вадим Альперин был задержан детективами НАБУ 24 ноября 2017 года. Как заявили правоохранители, предприниматель предлагал сотруднику Бюро неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов за прекращение расследования уголовного производства, в рамках которого был наложен арест на около 450 млн грн средств, подконтрольных Альперину. Печерский районный суд Киева арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 21 млн грн. Позже Апелляционный суд уменьшил размер залога до 141 тыс. грн. После внесения залога Альперин вышел на свободу.