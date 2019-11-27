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06:07 27.11.2019

США внесут мексиканские наркокартели в список террористических организаций – Трамп

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США внесут мексиканские наркокартели в список террористических организаций – Трамп

США работают над внесением в список террористических структур мексиканские наркокартели, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Они будут внесены. (...) Я работал над этим в течение последних 90 дней. Вы знаете, это не так просто, вы должны пройти через процесс", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Биллу О'Райли.

В соответствии с американским законодательством, запрещено оказание помощи и поддержки членам организации, признанной в США террористической структурой. Они также лишаются права въезда в США. Финансовые учреждения, которые располагают средствами террористических организаций, должны их заблокировать и сообщить об этом минфину.

Ранее в ноябре Трамп в твиттере предложил Мексике "вести войну с наркокартелями и стереть их с лица земли".

Теги: #тероризм #сша #наркокортель #мексика
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