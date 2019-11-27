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03:45 27.11.2019

Израиль нанес удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа

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Израиль нанес удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа

 Израильские военные сообщили, что в ответ на ракеты, запущенные с территории сектора Газа, обстреляли ряд объектов ХАМАС.

"В ответ на ракеты, выпущенные из Газы по израильским мирным жителям ранее сегодня вечером, наши истребители только что нанесли удары по ряду объектов ХАМАСа в секторе Газа. ХАМАС будет нести ответственность за действия против израильских гражданских лиц", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Отмечается, что один из объектов использовался "для производства оружия".

Израильские СМИ сообщают, что сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля в городе Ашкелон.

Муниципалитет Ашкелона заявил, что сирены, по-видимому, были вызваны зенитным огнем из сектора Газа.

За несколько минут до начала ударов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил группировки в Газе, что они совершают "серьезную ошибку".

"Мы будем агрессивно реагировать на любое нападение на нас и будем продолжать обеспечивать безопасность Израиля на всех фронтах", - сказал он.

Его заявление было сделано после того, как во вторник вечером израильские военные засекли два ракетных пуска из сектора Газа. Сирены воздушной тревоги сработали в южном городе Сдерот и соседних общинах. Одна из ракет была перехвачена системой ПРО "Железный купол".

Нападение из Газы произошло после протестов тысяч палестинцев на Западном берегу реки Иордан в ответ на недавнее заявление США о том, что они больше не считают, что израильские поселения на палестинских территориях нарушают международное право.

 

Теги: #газа #обстрел #израиль
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