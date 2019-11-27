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В ночь на 27 ноября будет изменено движение троллейбусных маршрутов №№ 93, 94 - КГГА

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В ночь на 27 ноября будет изменено движение троллейбусных маршрутов №№ 93, 94 - КГГА

УКРАИНА-КИЕВ-ТРАНСПОРТ

 

 

 

Киев. 28 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В ночь на 27 ноября в связи с ремонтом контактной сети будет изменено движение троллейбусных маршрутов №№ 93, 94, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В ночь на 27 ноября будет изменено движение троллейбусных маршрутов №№ 93, 94. Как сообщили в КП "Киевпастранс", ремонтировать контактную сеть троллейбуса на бульварере Тараса  Шевченко.С 00:20 до 5:20 движение троллейбусов будет организовано:

• маршрут № 93Н "Ул. Чернобыльская - железнодорожный вокзал "Южный";

• маршрут № 94н "Просп. Леся Курбаса - железнодорожный вокзал "Южный", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА во вторник вечером.

 

Теги: #киев #украина #транспорт
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