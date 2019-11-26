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23:04 26.11.2019

Юридический комитет Палаты представителей изучит вопрос с импичментом Трампу

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Юридический комитет Палаты представителей изучит вопрос с импичментом Трампу

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США 4 декабря проведет слушания с участием экспертов по конституционному праву о правовых основаниях импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, сообщает во вторник издание The Hill.

"Наша первостепенная задача - определить рамки (расследования - ИФ), реагируя на серьезные подозрения против президента Трампа в связи с подлежащим процессу импичмента противоправным поведением (президента - ИФ)", - приводит издание слова из заявления председателя комитета Джеррольда Надлера.

The Hill уточняет, что слушания пройдут после того, как комитет по разведке Палаты представителей переправит в юридический комитет меморандум с выводами, полученными конгрессменами по итогам семи публичных слушаний, а также ряда слушаний в закрытом режиме.

Кроме того, Надлер направил в Белый дом письмо с предложением Трампу и его адвокату Руди Джулиани посетить слушания.

"Я также написал президенту Трампу, чтобы напомнить ему: правила комитета, имеющие отношение к расследованию в рамках импичмента, позволяют президенту присутствовать на слушаниях, а его юристу - задавать вопросы свидетелям", - отметил Надлер.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Теги: #сша #конгресс #трамп #импичмент
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