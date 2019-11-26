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22:31 26.11.2019

Пять человек погибли в результате взрывов в Багдаде

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Пять человек погибли в результате взрывов в Багдаде

По меньшей мере пятеро человек погибли, еще 13 ранены в результате трех синхронных взрывов в Багдаде, сообщило во вторник агентство Associated Press.

По данным местных властей, взрывы прогремели в 20:00 по местному времени.

Три человека погибли и пятеро пострадали из-за взрыва на юго-востоке города, двое убиты и четверо ранены в юго-восточной окрестности города, еще четверо пострадали в результате взрыва на северо-востоке Багдада.

Предполагается, что взрывы организованы террористами ИГ, которые, по данным агентства, продолжают действовать в некоторых частях страны.

Теги: #ирак #жертвы #взрывы
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