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21:56 26.11.2019

Зеленский: Украина и Эстония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований и документ о поддержке Украины на геополитической арене

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Зеленский: Украина и Эстония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований и документ о поддержке Украины на геополитической арене

Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания с официальным визитом в Эстонской Республике заявил, что совместно с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд подписал Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований и заявление о поддержке Украины на геополитической арене.

"Сегодня в Эстонии мы подписали важный документ - о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований. Да, я тоже хочу, чтобы за несколько лет можно было не только оплатить коммуналку онлайн, но и жениться, зарегистрировать ребенка, бизнес, получить нужный документ. И все - менее чем за 5 минут. Цифровые технологии - это и наша безопасность, и конкурентоспособность Украины", - написал президент Украины, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Президент Украины также отметил поддержку официального Таллинна для Украины на международной арене.

"Вместе с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд поставили подписи под совместным заявлением о поддержке Украины на геополитической арене и в наших внутренних реформах. Таллинн - наш проверенный друг и понимает, что победить коррупцию для нас так же важно, как и врага на востоке"- рассказал Зеленский

Также Зеленский рассказал о том, что между военными ведомствами Украины и Эстонии была подписана декларация, о сотрудничестве в сфере территориальной обороны.

"Мы изучим опыт Эстонского союза обороны - добровольческой оборонной организации, чтобы лучше защищать наши границы", - подытожил президент Украины.

Как сообщалось ранее, Украина и Эстония подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований между Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством экономики и связи Эстонской Республики.

Документ призван содействовать усовершенствованию системы предоставления электронных и административных услуг, развитию электронных доверительных услуг и услуг по электронной идентификации, построению эффективной модели управления киберзащитой и связанной ІТ-инфраструктурой, а также ее связи с европейскими кибер-центрами, обеспечению прав граждан на доступ к публичной информации.

Меморандум предусматривает обмен экспертами в области цифровых трансформаций в рамках визитов в Эстонию украинских специалистов и эстонских – в Украину, организацию семинаров, конференций, форумов, распространение знаний и опыта по вопросам цифрового развития путем обмена нормативными и информационными документами, организацию учебных поездок для переподготовки и повышения квалификации специалистов сферы цифровых преобразований.

Теги: #зеленский #сотрудничество #украина #эстония
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