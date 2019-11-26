Заместителю мэра Славянска сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Служба безопасности Украины сообщила заместителю Славянского городского главы о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, досудебное расследование установило, что подозреваемый, занимая должность депутата Славянского городского совета и возглавляя 62 внеочередную сессию горсовета, внес в повестку дня вопрос о внесении изменении в структуру аппарата городского совета и его исполнительных органов. В частности, он предложил ввести должность главы исполнительного комитета, и утвердил на этой должности Пономарева В.В., который непосредственно принимал участие в вооруженном захвате Славянска боевиками террористической организации "ДНР".

Кроме того, подозреваемый внес на рассмотрение депутатов, лично проголосовал "за" и подписал решение городского совета о поручении избирательной комиссии организовать и провести в Славянске и Славянском районе незаконный референдум касательно самоопределения так называемой "ДНР".

В дальнейшем на основании этого решения было проведено незаконное голосование, протоколы которого были переданы вооруженным боевикам.

На данный момент в суд передано ходатайство об избрании мерой пресечения содержания под стражей.