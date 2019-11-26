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19:36 26.11.2019

Помпео пообещал продолжить борьбу с коррупцией в Украине

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Помпео пообещал продолжить борьбу с коррупцией в Украине

Госдепартамент США продолжит оказывать Украине помощь в борьбе с коррупцией, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"У нас очень четкая политика в отношении Украины, и мы с успехом ее осуществляем. До сих пор есть много вызовов - россияне по-прежнему на Донбассе, а украинский президент трудится над тем, чтобы была уверенность - мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны как коррупция", - сказал Помпео на брифинге во вторник.

"Госдепартамент работает над (решением этой проблемы - ИФ) уже полтора года, и мы продолжим эту деятельность", - продолжил он.

При этом Помпео не стал давать прямого ответа на вопрос, могли ли его предполагаемые разговоры с адвокатом Руди Джулиани иметь отношение к отставке посла США в Украине Мэри Йованович.

"У меня немного что есть сказать в отношении расследования, сказанного с Украиной", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, имел ли он отношение к отставке американского посла.

При этом он заверил, что со своей стороны госдеп действует в рамках закона в связи с расследованием.

Йованович занимала пост посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.

По сообщению газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла США в Украине Йованович на фоне жалоб этой весной его сторонников, в том числе Джулиани на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Йованович выступала на втором этапе публичных слушаний в рамках процедуры импичмента в комитете по разведке Палаты представителей США, а также в закрытом формате перед конгрессменами.

Теги: #помпео #сша #политика #украина
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