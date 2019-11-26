События

19:22 26.11.2019

Главу антикоррупционного комитета Общественного совета КГГА задержали при получении взятки

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Главу антикоррупционного комитета Общественного совета КГГА задержали при получении взятки

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской госадминистрации во время получения взятки.

Чиновник требовал у местного предпринимателя 10 тысяч долларов за псевдосодействие в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе, сообщает пресс-центр СБУ.

В качестве посредника чиновник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из киевских ресторанов во время получения второй части взятки в размере 9 тысяч долларов. Первую часть он получил неделей ранее.

На данный момент задержанным готовится сообщение о подозрении по ст. 27 (мошенничество), ст. 27 (соучастие) и ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Теги: #киев #взятка #сбу
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