События

17:31 26.11.2019

РФ должна делать шаги навстречу в выполнении минских соглашений - посол ЕС в Украине

1 мин читать
РФ должна делать шаги навстречу в выполнении минских соглашений - посол ЕС в Украине

Россия должна делать шаги навстречу в выполнении минских соглашений, заявил посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

"Минские договоренности, как и более поздние приложения к ним, такие как "формула Штайнмайера", определяют шаги, которые необходимы, чтобы закончить войну, завершить конфликт на Донбассе. И поэтому важно сделать все, чтобы их выполнить. Конечно же, действовать должна не только Украина, поэтому ЕС постоянно заявляет, что Россия также должна идти навстречу. Здесь должна быть взаимность", - сказал он в интервью "Европейской правде", опубликованном во вторник.

Он также сообщил, что понимает невозможность и нежелание диалога украинских властей с представителями так званых "ДНР"/"ЛНР".

"Я понимаю, что невозможно вести диалог с людьми, которые не были избраны и вообще появились неизвестно откуда. По сути, эти люди представляют не Донбасс, а соседнюю страну (Россию – ИФ)", - подчеркнул он.

По словам Маасикаса, абсолютно очевидным является то, что Европа есть целью и выбором украинской нации, и это не вызывает сомнений с 2014 года.

Кроме того, он высказал уверенность в том, что ЕС продолжит действие санкций против РФ за аннексию Крыма, а также секторальные санкции, введенные за агрессию РФ на Донбассе.

Теги: #рф #маасикас #ес #минские_соглашения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:31 26.11.2019
Постпред Украины при ЕС предлагает собрать трех омбудсменов по правам человека из СЕ, ЕС и ООН и оценить ситуацию в Крыму и на Донбассе

Постпред Украины при ЕС предлагает собрать трех омбудсменов по правам человека из СЕ, ЕС и ООН и оценить ситуацию в Крыму и на Донбассе

16:57 26.11.2019
Главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины осудили аннексию Крыма и агрессию РФ на Донбассе

Главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины осудили аннексию Крыма и агрессию РФ на Донбассе

15:58 26.11.2019
Пророссийские активисты угрожают политическому строю Чехии - доклад чешских спецслужб

Пророссийские активисты угрожают политическому строю Чехии - доклад чешских спецслужб

15:20 26.11.2019
Российские спецслужбы пытались завербовать полковника запаса ВСУ

Российские спецслужбы пытались завербовать полковника запаса ВСУ

15:07 26.11.2019
Без нового контракта газ из РФ при транзите через Украину после 1 января будет закачен в ПХГ до момента документального оформления

Без нового контракта газ из РФ при транзите через Украину после 1 января будет закачен в ПХГ до момента документального оформления

13:44 26.11.2019
Зеленский: Коломойский не является президентом Украины, а большинство украинцев выбрали курс на ЕС

Зеленский: Коломойский не является президентом Украины, а большинство украинцев выбрали курс на ЕС

13:34 26.11.2019
Скидка на газ в случае прямых поставок из РФ будет "изыматься" и направляться на субсидирование

Скидка на газ в случае прямых поставок из РФ будет "изыматься" и направляться на субсидирование

13:04 26.11.2019
Необходимо договориться о подписании нового долгосрочного транзитного газового договора – Зеленский

Необходимо договориться о подписании нового долгосрочного транзитного газового договора – Зеленский

11:15 26.11.2019
Гражданин Украины получил в РФ 1,5 года колонии за попытку контрабанды запчастей для военных самолетов

Гражданин Украины получил в РФ 1,5 года колонии за попытку контрабанды запчастей для военных самолетов

22:27 25.11.2019
Комитет по соответствию WADA считает необходимым отстранить РФ на четыре года от международных соревнований

Комитет по соответствию WADA считает необходимым отстранить РФ на четыре года от международных соревнований

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ: задержаны 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства, в т.ч. семеро таможенников

Боевики обстреляли позиции ВСУ из АГС со стороны Петровского, расположенного близ участка разведения сил на Донбассе

За минувшие сутки боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранена мирная жительница Марьинки

Зеленский в телефонном разговоре с Путиным поднял вопрос возвращения РФ всего недостающего на украинских военных кораблях, также затронули вопрос газовых переговоров в формате Украина-РФ-ЕС

"Зеркало недели" прекратит выпуск печатной версии с нового года - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Из здания киевского вокзала эвакуированы все пассажиры после сообщения о минировании

В Украине проходит спецоперация по ликвидации крупного наркосиндиката

Во Львовском облуправлении полиции проходят обыски - НАБУ

Важность "Балтик плюс" в ПАСЕ и перспективы развития украинско-эстонского межпарламентского сотрудничества обсудили Зеленский и спикер Рийгикогу

Завершение реконструкции Гостиного двора в Киеве обойдется в 500 млн грн

Новый посол Канады в Украине Галадза вручила копии верительных грамот замглавы МИД Боднару

Без амнистии Украине придётся привлечь к уголовной ответственности 40 тыс. военных и чиновников "Л/ДНР"

СБУ сообщила о подозрении заместителю мэра Славянска за организацию незаконного референдума в 2014 году

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ со стороны участка разведения сил "Петровское", военные пока ответный огонь не открывают

НАБУ: задержаны 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства, в т.ч. семеро таможенников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА