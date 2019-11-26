Из здания киевского вокзала эвакуированы все пассажиры после сообщения о минировании

Все пассажиры и сотрудники эвакуированы из здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве (вокзал станции "Киев-Пассажирский") во вторник после поступившего анонимного сообщения о минировании, сообщается на странице "Укрзализныци" в соцсети Facebook.

"Сегодня около 16 часов поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Все сотрудники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

Поезда через станцию курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию вокзала переходы.