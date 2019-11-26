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16:40 26.11.2019

Во Львовском облуправлении полиции проходят обыски - НАБУ

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Во Львовском облуправлении полиции проходят обыски - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Следственное действие санкционировано. Его осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МВД Украины во Львовской области при строительстве жилья для правоохранителей", - сообщается на странице НАБУ в соцсети Facebook во вторник.

По данным Бюро, расследование в этом деле детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года. Предварительная правовая квалификация производства - ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - отметили в НАБУ.

Теги: #набу #обыски #полиция #львовская_область
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