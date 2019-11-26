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15:35 26.11.2019

Завершение реконструкции Гостиного двора в Киеве обойдется в 500 млн грн

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Завершение реконструкции Гостиного двора в Киеве обойдется в 500 млн грн

Стоимость завершения работ по реконструкции Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве составляет около 500 млн грн, решение об источнике финансирования и функциях объекта необходимо принять на общественных слушаниях.

"Фонд госимущества завершил возвращение Гостиного двора в государственную собственность. Мы считаем, он ни в коем случае не может быть приватизирован. Его дальнейшая судьба должна быть определена киевлянами и их уполномоченными представителями", – сказал глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко на брифинге во вторник.

В частности, должно быть принято решение относительно источника финансирования восстановления объекта, отметил Сенниченко.

"По моим предварительным подсчетам, завершение реконструкции Гостиного двора составит около 500 млн грн. Нужно принять решение - финансировать это из бюджета Киева, или за счет инвестора", – добавил он.

Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Леонид Антоненко также отметил возможность проведения конкурса для выбора инвестора реконструкции Гостиного двора с предоставлением ему в дальнейшем льготных условий аренды, в соответствии с недавно принятым законом об аренде гос- и коммунального имущества.

По словам главы ФГИ, в ближайшее время необходимо законсервировать здание, чтобы приостановить его дальнейшее разрушение.

"Важно сделать дискуссию системной и провести ее в турбо-режиме, потому что здание разрушается. Необходимо как можно быстрее разработать проект консервации или накрытия, так как приближается зима", – заключил он.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд закрыл дело об аресте Гостиного двора на Контрактовой площади.

Верховный суд Украины 8 мая 2018 года оставил в силе решение вернуть здание Гостиного двора в собственность государства.

Гостиный двор общей площадью 9433 кв. м с 1994 года находился в аренде частной структуры ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".

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Теги: #гостинный_двор #реконструкция #сенниченко
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