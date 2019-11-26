Новый посол Канады в Украине Галадза вручила копии верительных грамот замглавы МИД Боднару

Новоназначенный посол Канады в Украине Лариса Галадза во вторник вручила копии верительных грамот заместителю украинского министра иностранных дел Василию Боднару.

"Сегодня новоназначенный посол Канады Лариса Галадза вручила копии ее верительных грамот Василию Боднару в МИД. Добро пожаловать и удачи", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник в аккаунте Министерства иностранных дел Украины в соцсети Twitter.

Как сообщалось, Галадза сменила на должности посла Канады в Украине Романа Ващука, который завершил свою пятилетнюю каденцию. Галадза занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций МИД Канады. Ранее канадский дипломат сообщила в своем аккаунте Twitter, что это назначение является для нее и ее семьи большой честью, и она с нетерпением ждет возможности начать работу в Украине.