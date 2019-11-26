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11:15 26.11.2019

Гражданин Украины получил в РФ 1,5 года колонии за попытку контрабанды запчастей для военных самолетов

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Гражданин Украины получил в РФ 1,5 года колонии за попытку контрабанды запчастей для военных самолетов

Свердловский райсуд Белгорода (Россия) признал гражданина Украины виновным в попытке контрабанды продукции военного назначения, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Белгородской области.

"Гражданин Украины А.Чирва 1964 года рождения был задержан оперативниками регионального УФСБ при попытке незаконно вывезти с территории РФ в Украину 20 комплектов парашютно-тормозных систем ПТК-12545-70, входящих в комплектацию военных самолетов типа "Су", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, организаторы канала контрабандной деятельности впоследствии планировали поставить эту продукцию в третьи страны в рамках международных контрактов Украины с иностранными партнерами.

По ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде военной техники) подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Теги: #рф #арест #задержание #контрабанда
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