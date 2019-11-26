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09:56 26.11.2019

Станция метро "Арсенальная" в Киеве не работает на вход из-за поломки эскалатора

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Станция метро "Арсенальная" в Киеве не работает на вход из-за поломки эскалатора

Станция "Арсенальная" Святошино-Броварской линии (М1, "красной") Киевского метрополитена во вторник утром была закрыта на вход из-за поломки эскалатора, сообщают в пресс-службе предприятия.

"Внимание! Станция "Арсенальная" не работает на вход. Неисправность эскалатора. Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию на выход", - говорится в обнародованном в 9.40 вторника на странице Киевского метрополитена в соцсети Facebook сообщении.

В пресс-службе заверили, что специалисты проводят необходимые работы для запуска остановившегося эскалатора и об открытии станции сразу уведомят.

Также в связи с поломкой в метрополитене попросили пассажиров переориентировать маршруты.

Теги: #киев #метро #арсенальная
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